Ministero Turismo, forum internazionale 24-25 novembre a Baveno

Il ministero del Turismo ha pubblicato l'avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse inerenti alla sponsorizzazione tecnica di forniture di beni e prestazioni di servizi necessari all'organizzazione e alla realizzazione del Forum internazionale del turismo 2023, appuntamento strategico per tutto il comparto, che quest'anno si svolgerà a Baveno, sul Lago Maggiore, il 24 e il 25 novembre. La manifestazione istituita dal ministero del Turismo sarà occasione per un confronto trasversale sulla valorizzazione di un comparto che è impresa e cultura, da vivere con professionalità e passione, insieme a tutto il governo nazionale, alle Regioni e agli operatori del settore. I soggetti interessati possono inviare l'apposito modulo di manifestazione di interesse all'indirizzo segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it entro le ore 23:59 del 16 ottobre 2023.