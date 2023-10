Parco Salute: Cirio, nell'estate l'affido dei lavori

"La gara per la costruzione del Parco della Salute e della Scienza di Torino è sbloccata: in novembre partiranno le lettere di invito alle imprese che avranno cinque mesi, fino al prossimo aprile, per formulare le offerte. L'aggiudicazione avverrà entro l'estate, il cantiere partirà quindi nel corso del 2024 e la struttura sarà consegnata nel 2029". Lo ha annunciato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, incontrando i giornalisti alla fine di una riunione della cabina di regia per fare il punto su questi temi con il commissario straordinario Marco Corsini, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e tutti i soggetti coinvolti. Grazie all'intervento del commissario - come è stato spiegato nei giorni scorsi - è stata superata l'impasse legata all'aumento dei costi dovuto alle nuove condizioni macroeconomiche, che farà aumentare l'esborso complessivo di 72 milioni, portando il costo complessivo dell'opera a 494,8 milioni di euro. Un problema che, pur in presenza della copertura economica garantita dalla Regione, avrebbe fatto decadere la gara. "E' un grande risultato - ha sottolineato Ciro - perché stiamo parlando da un grattacielo che quando ci siamo insediati sembrava impossibile da completare: il Parco, che sorgerà qui di fianco sembrava non si potesse neppure iniziare. Abbiamo ereditato una procedura molto complicata, ma era necessario non buttare a mare il lavoro di sette-otto anni che era stato fatto per predisporre al meglio questa gara che rischiava di naufragare. Serviva un intervento straordinario: il Parlamento italiano ha nominato su nostra richiesta un commissario, che ringraziamo per il suo lavoro: ora l'opera è sbloccata e va avanti". "E' un altro impegno mantenuto - ha rimarcato Cirio - ma soprattutto rispettiamo i soldi che i cittadini con tanta fatica pagano allo Stato".