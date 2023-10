DIRITTI & ROVESCI

Il Sermig chiude le porte a Zaki

Dopo le indegne parole dell'attivista egiziano su Israele è stato chiesto al Salone di annullare la presentazione del suo libro. Ma mentre si attendeva una risposta, è arrivata la decisione dell'Arsenale della Pace di non concedere più i locali: "Le condizioni sono cambiate"

Mentre la direzione del Salone del libro ancora tace, è l’Arsenale della Pace a ritirare la propria disponibilità a ospitare Patrick Zaki. Il ricercatore egiziano, autodefinitosi “attivista dei diritti umani”, era infatti atteso nella sede del Sermig il 17 ottobre per presentare il suo libro. Un evento che la fiera libraria torinese ha deciso di inserire nel proprio “Aspettando il Salone”, un cartellone di appuntamenti che accompagnavano l’attesa dell’esposizione del prossimo anno. E così mentre alla richiesta di Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia, che aveva chiesto di cancellare l’incontro il vertice della fiera ha finora fatto orecchie da mercante, il sodalizio guidato da Ernesto Olivero si sfila.

“L’Arsenale della Pace da 40 anni è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta, in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione – si legge nella nota inviata ai giornali –. Con questo spirito, settimane fa, avevamo accolto la richiesta del Salone del Libro di uno spazio per la presentazione dell’ultimo libro di Patrick Zaki. Le condizioni però sono cambiate. Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, crediamo non più opportuno confermare la disponibilità ad ospitare tale incontro che rischierebbe di alimentare ulteriori polemiche, divisioni e strumentalizzazioni. Martedì prossimo l’Arsenale della Pace - unitamente all’Arsenale dell’Incontro in Giordania e all’Arsenale della Speranza in Brasile - aderirà all’appello del patriarca di Gerusalemme per una giornata di digiuno e preghiera per la pace. Vogliamo affidare così tutte le vittime della violenza, ribadendo il nostro no al terrorismo e al tempo stesso ad ogni forma di ingiustizia e violazione dei diritti umani”. Zaki non presenterà il suo saggio a Torino o, almeno, dovrà trovarsi un altro luogo.

Sui suoi profili, nei giorni successivi all’attacco terroristico dei tagliagole di Hamas, Zaki ha condiviso diversi post ma nessuna immagine delle brutalità dei terroristi palestinesi sui civili israeliani. Definendo poi il premier israeliano Benjamin Netanyahu un «serial killer», che «cerca di convincere la comunità internazionale per legalizzare l’uccisione di civili». Parole che hanno suscitato l’indignazione da parte di molti esponenti politici a cui neppure le successive e tardive “spiegazioni” sono apparse convincenti.