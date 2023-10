Bancari in piazza, Uilca contro "desertificazione" delle filiali

Tappa a Torino per la campagna itinerante 'Chiusura filiali? No, grazie' contro la desertificazione bancaria, promossa dalla Uilca, il sindacato Uil Credito, esattorie e assicurazioni guidato dal segretario generale Fulvio Furlan. Dal 2018 al 2022 in Italia i comuni serviti da banche sono scesi del 10,9%, da 5.368 a 4.785 (-583). Gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% a 20.986 (-4.423). Nel 2022 su 7.901 comuni italiani, più di 3.000, pari al 39%, non offriva l'accesso al servizio bancario. Il trend negativo coinvolge anche l'aspetto occupazionale: 14.020 dipendenti in meno nel settore, scesi da 278.152 a 264.132 (-5%). È lo scenario che fa da sfondo alla campagna itinerante "Chiusura filiali? No, grazie", L'iniziativa di Uilca è partita all'inizio dell'anno, tra ieri e oggi ha toccato Corio (Torino) e piazza Castello nel capoluogo piemontese. Tra il 2018 e il 2022 in Piemonte sono stati chiusi 371 sportelli bancari (-18%), passando da 2.065 a 1.694. Nel 2022 571.164 persone (13,4% degli abitanti) non avevano accesso allo sportello bancario. Nella Città Metropolitana di Torino i comuni serviti da banche sono calati del 19,7% e il numero delle filiali è diminuito del 18,4%. All'iniziativa di Torino erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, Giovanna Pentenero, assessora al Lavoro del Comune di Torino, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte. "Il nostro obiettivo è sollevare l'attenzione su questo problema di carattere sociale e trovare insieme alle banche, agli altri soggetti sociali e alla politica soluzioni a favore delle persone e delle comunità", ha spiegato Furlan.

"La desertificazione bancaria pone grossi problemi nei territori. Il sindacato come soggetto sociale vuole parlare con le istituzioni, la politica locale e nazionale, affinché si prenda consapevolezza del problema e si aprano confronti con le banche per trovare soluzioni adeguate. Le banche, oltre alle valutazioni economiche, debbono considerare il ruolo sociale che rivestono" ha sottolineato il segretario della Uil Piemonte, Gianni Cortese. "Ringraziamo le tante persone - conclude Furlan - le istituzioni e le associazioni che ci stanno seguendo in questa campagna in giro per l'Italia. Un grazie particolare per la partecipazione e il sostegno al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio".