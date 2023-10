Greco, per il futuro vorremmo il Museo Egizio gratuito

Il Museo Egizio di Torino potrebbe diventare ad accesso gratuito tra 3-4 anni. Lo ha detto il direttore Christian Greco durante l'audizione in Comune, con la presidente Evelina Christillin nella quale si è parlato delle iniziative per il bicentenario del museo, nell'autunno del 2024. "Festeggiarlo - ha detto Greco - è anche l'occasione per pensare al futuro e riflettere sulla nuova definizione di museo, che deve essere riflessivo, autocritico, trasparente e permeabile e questo sarà il Museo Egizio. Un museo permeabile, sempre più aperto e stiamo ragionando, sul lungo periodo, se sia possibile in 3 o 4 anni che diventi un museo gratuito, sul modello di quelli stranieri", come il British Museum. Cinque i progetti, in fase esecutiva, che verranno presentati con i rendering fra un paio di settimane, e che vedono già un primo passo verso l'apertura alla città, con quasi 1200 metri quadrati di aree gratuite. Sarà realizzata una copertura della corte - hanno spiegato Greco e Christillin - "creando una grande piazza aperta a tutti, con caffetteria, bookshop e shop del museo". Accesso aperto anche alla nuova area immersiva dedicata al paesaggio dell'Egitto e al tempio di Ellesija. "Non solo un progetto architettonico ma culturale", ha sottolineato Greco. Fra le novità anche diversi ingressi al museo, la risistemazione della Galleria dei Re, l'ultimo piano che diventa sede permanente della sala della scrittura e la sala mostre spostata ai piani inferiori. "Sara un progetto collettivo di restituzione alla città" ha concluso Christillin annunciando che il presidente Sergio Mattarella "ha accettato l'invito a venire per le celebrazioni".