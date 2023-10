Torino: accensione riscaldamenti posticipata al 18 ottobre

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha firmato l'ordinanza per la posticipazione dell'accensione degli impianti di riscaldamento al 18 ottobre. La decisione è stata presa considerando le attuali temperature sopra la media stagionale. Inoltre, a decorrere dal 18 ottobre e fino all'8 aprile 2024 compreso, l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento domestico potrà essere attivata per un massimo di 13 ore nella singola giornata, tra le ore 5 e le 23. Il provvedimento dispone anche la riduzione di un grado dei valori di temperatura all'interno delle abitazioni fissandolo a 19 gradi e conferma i 18 gradi previsti per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sempre con più o meno 2 gradi di tolleranza.