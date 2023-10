Israele: Gros-Pietro,non mi aspetto crisi come negli anni '70

"Non mi aspetto una crisi come quella degli anni '70. La situazione è profondamente diversa, c'è un'evoluzione forse anche più ampia, non dimentichiamo la riunione dei Brics non molto tempo fa. Ci stiamo avvicinando a una diversa prospettiva di ordine mondiale". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro a margine della cerimonia di consegna del Premio Cavour a Santena. "È importante che l'Europa riesca a mantenere il suo ruolo, più che mai l'Unione Europea è fondamentale in campo economico, ma non soltanto" ha sottolineato.