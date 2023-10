URNE VIRTUALI

La cura Schlein fa bene a Meloni

Pd ai minimi sotto il 20%, mentre Fratelli d'Italia sfiora il 30. L'alzo zero su migranti ed Europa sembra premiare la Lega, in flessione il Movimento 5 stelle. La distanza tra le coalizioni ora è di oltre 20 punti. I dati della Supermedia YouTrend/Agi

Continua il buon momento per il centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito poco sotto il 29% e un ottimo dato anche per la Lega (9,5%), il più alto dall’inizio della legislatura. Agitare i temi “classici” della propaganda sovranista e antieuropeista, alimentare le tensioni sull’immigrazione, incalzare a destra il Governo, sembra dunque premiare il partito di Matteo Salvini. Mentre la percentuale del Pd(19,6%) è una delle più basse da quando Elly Schlein ha vinto le primarie e si è insediata al Nazareno (dove peraltro si fa vedere assai poco). Forza Italia si attesta su valori prossimi al 7%, confermando il rimbalzo registrato già sette giorni fa, effetto del B-day, le celebrazioni a Paestum del compleanno del fondatore defunto.

Sarà interessante capire come la situazione in Medio Oriente influenzerà il dato elettorale nelle prossime rilevazioni, con il centrodestra che appare compatto a difesa di Israele, mentre tra le opposizioni non mancano i distinguo.

SUPERMEDIA LISTE

FdI 28,9% (+0,4)

Pd 19,6% (-0,1)

M5s 16,3% (-0,2)

Lega 9,5% (+0,2)

Forza Italia 7,0% (+0,1)

Azione 3,8% (-0,1)

Verdi/Sinistra 3,4% (+0,1)

Italia Viva 2,9% (=)

Più Europa 2,4% (=)

Italexit 2,1% (+0,2)

Unione Popolare 1,3% (=)

Noi Moderati 0,9% (-0,2)

COALIZIONI

Centrodestra: 46,3% (+0,5)

Centrosinistra 25,4% (=)

M5s 16,3% (-0,2)

Terzo Polo 6,7% (-0,2)

Italexit 2,1% (+0,2)

Altri 3,2% (-0,3)

Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (28 settembre 2023).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 28 settembre all'11 ottobre, è stata effettuata il giorno 12 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 6 ottobre), Euromedia (3 ottobre), Ipsos (7 ottobre), Ixè (3 ottobre), Quorum (9 ottobre), Swg (2 e 9 ottobre) e Tecnè (30 settembre e 7 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.