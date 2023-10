Piemonte, 295mila euro per emigrati piemontesi all'estero

La Regione mette sul piatto 295mila euro per i piemontesi emigrati all'estero. La relativa delibera, presentata dall'assessore Maurizio Marrone, è stata licenziata oggi a maggioranza dalla III Commissione. La somma, ha spiegato Marrone illustrando il provvedimento, prevede che 120mila vadano alle associazioni degli emigrati, metà per iniziative nei paesi esteri, metà in Piemonte. "Sono in arrivo - ha sottolineato l'assessore - diverse iniziative per favorire il turismo degli originari del Piemonte nella nostra Regione, perché abbiamo riscontrato un grande interesse anche nelle seconde e terze generazioni, in Argentina o in altri Paesi, che vogliono conoscere la terra delle loro radici". Tra gli interventi, 15mila euro verranno stanziati per le iniziative legate al cinquantesimo anniversario del monumento dedicato ai piemontesi nel mondo di San Pietro in Val Lemina, decisione che ha trovato il favore anche di Monica Canalis (Pd). Silvana Accossato (Luv), pur segnalando la generale scarsità di risorse, ha apprezzato le attività che il documento propone. Marrone ha anche annunciato uno stanziamento speciale di 100mila euro per il Museo dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo di Frossasco nel Torinese, che contribuiranno alla ristrutturazione in corso e si aggiungeranno ai fondi annuali già previsti.