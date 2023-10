Migranti, cinque clandestini fermati nel Torinese

I carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) hanno fermato cinque cittadini pakistani, di età compresa tra i 23 e i 37 anni, con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. I militari hanno scoperto a Torre Canavese un'abitazione utilizzata dagli indagati come base operativa per fornire la prima accoglienza agli ospiti, in attesa del loro smistamento in altri paesi europei. All'interno di una stanza sono stati trovati 25 stranieri, provenienti dal Pakistan e dall'India, in condizioni igienico-sanitarie precarie, probabilmente in attesa di essere trasferiti in Francia e Spagna. I cinque pakistani fermati avrebbero facilitato l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio italiano e organizzato trasporti verso altri paesi europei mettendo a rischio la vita dei migranti, sottoponendoli spesso a trattamenti inumani e degradanti. La notte del 4 ottobre scorso hanno trasportato nove connazionali in Francia a bordo di un'auto. Tre giorni dopo altri dieci da Milano a Torre. Secondo le indagini, i migranti pagavano circa 500 euro ciascuno come compenso per l'organizzazione del viaggio. Il fermo è stato convalidato e i cinque indagati si trovano ora in carcere.