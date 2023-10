Israele: Radicali (Aglietta), "non li lasceremo soli"

"La comunità ebraica, con l'intervento della sua vicepresidente, Anna Segre, ci ha fatti emozionare, ricordandoci con ancora più fermezza perché eravamo lì. E nel ringraziare tutte le organizzazioni e persone che hanno aderito ha con rammarico evidenziato come "'la solidarietà si sta rivelando tutt'altro che unanime e scontata. Molti di noi si devono scontrare con l'incomprensione, l'indifferenza, talvolta la manifesta ostilità. In questi giorni si sono levate voci ambigue, voci esitanti nel condannare l'orrore. C'è chi ha scelto di fingere di non vederlo, c'è chi in qualche modo lo legittima, c'è chi consapevolmente lo esalta. C'è chi addirittura invoca un orrore ancora più grande, augurandosi la distruzione stessa dello stato di Israele. Dire sì è grave, ma è già una forma di legittimazione'". Ad affermarlo, dopo che ieri sera a Torino 250 persone si sono riunite con le fiaccole in presidio per Israele, sono Lorenzo Cabulliese, Andrea Turi, Giorgio Maracich, coordinatori dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta "Siamo vicini a tutti loro - proseguono - e promettiamo che non li lasceremo soli. Il pensiero che possano avere dei cari lì di cui non hanno notizie o sono finiti nelle mani di Hamas non può non toccarci il cuore. Con le bandiere e le fiaccole abbiamo visto ieri una Torino vicina alla sua comunità ebraica".