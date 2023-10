Spazio: Argotec investe 25 milioni di dollari negli Usa

Argotec investe 25 milioni di dollari nello sviluppo aziendale negli Stati uniti e avvia una collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory della Nasa per realizzare il suo primo prodotto made in Usa. Ad annunciarlo è l'azienda torinese leader nella produzione di piccoli satelliti, che costruirà anche un nuovo impianto produttivo a Largo, nel Maryland, una struttura di 1900 metri quadrati, che porterà fino a 100 posti di lavoro e nella quale Argotec potrà progettare, sviluppare, costruire, testare e operare satelliti negli Stati Uniti. Per guidare le operazioni di espansione oltreoceano, è stato scelto come managing director Corbett Hoenninger, che vanta esperienze alla Sierra Space e al Nasa Johnson Space Center nei programmi Space Shuttle e International Space Station. Il primo prodotto ad essere realizzato sarà lo Universal Space Transponder Lite (Ust-Lite), ritenuto un prodotto cruciale per comunicazioni affidabili dallo spazio profondo e in missioni interplanetarie con piccoli satelliti, abilitando lo scambio dati ad alta velocità tra Terra, Luna e Marte. "È un momento straordinario per Argotec - dice il fondatore e ceo, David Avino - e siamo pronti a portare la nostra competenza al livello successivo con la nuova struttura di produzione negli Stati Uniti e la collaborazione con il Jpl. Queste attività - conclude - riflettono la capacità tecnica e sostenibilità finanziaria dell'azienda, condizioni che abbiamo posto alla base del nostro ingresso nel mercato statunitense, tra i più importanti player del mondo nel settore new Space economy".