Ufficio Pio, 4,3 milioni per bandi contro la povertà educativa

Tre bandi della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, per contrastare la povertà educativa e il divario digitale, sono stati presentati questa mattina nella sede di piazza Bernini 5 a Torino. Si tratta di Will Torino, Percorsi e DigitAll. A sostegno di questi programmi la fondazione ha stanziato un budget di 4,3 milioni di euro, utile ad accogliere mille domande: 500 in DigitAll, 300 in Percorsi e 200 in Will. Nello specifico: Percorsi e Will Torino, promossi in collaborazione con l'Ufficio scolastico, si propongono di aiutare gli studenti a scegliere i percorsi scolastici e formativi che più desiderano, senza condizionamenti economici. Con Will vengono moltiplicati per quattro, grazie ai fondi devoluti dal bando, i risparmi delle famiglie a partire dalla quinta elementare. Il progetto dura sei anni per ogni famiglia, durante i quali, a fronte di fino a 1.500 euro di risparmio, offre 6mila euro per la formazione scolastica ed extrascolastica dei figli. Questi due bandi scadranno il 12 novembre. DigitAll invece, nato dopo il lockdown, fornisce ai genitori gli strumenti per aumentare la consapevolezza sui diritti digitali, per accedere in piena autonomia alle opportunità e ai servizi offerti dalla rete, offrendo un corso di formazione gratuita fino a 30 ore e fornendo, sempre gratuitamente, una connessione wi-fi per un anno e un tablet. Dal 2020 a oggi DigitAll ha già accolto e formato più di 950 persone e ha erogato quasi mille ore di formazione digitale.

"| programmi Will, Percorsi e DigitAll sono nati per tentare di ridurre le disuguaglianze che esistono sul nostro territorio nell'accesso all'istruzione - spiega Marco Sisti, presidente della Fondazione Ufficio Pio . Un esempio è la dispersione scolastica, fenomeno ancora oggi presente in Italia in modo preoccupante. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi è pari all'11,5%. In Piemonte siamo all'11% contro una media europea del 9,6%". Il progetto Will dal 2019 a oggi ha accolto 589 famiglie e nello stesso arco di tempo ha erogato 500mila euro. Solo tra gennaio e ottobre 2023 gli euro erogati sono stati 292mila e in questo momento sono 422 le famiglie attive sul programma.