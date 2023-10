SPORT & POLITICA

Le mani della destra sullo sport, tra poltrone e conflitti d'interesse

Braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia sulle nomine in Sport e Salute. Affaire Caiazzo: 12 enti di promozione contro il "radiato" salviniano. Lettera ad Abodi e Mezzaroma. Barelli a vita in Federnuoto? E Berruto (Pd) interroga il ministro

È una partita sotterranea quella che i tre principali azionisti della maggioranza stanno giocando sullo sport. A colpi di nomine ed emendamenti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno occupando in modo capillare un mondo che fino a qualche anno fa ostentava la propria indipendenza dai partiti. Non è mai stato così, ma ora – complice anche qualche nuova norma – il rapporto tra sport e politica sta mostrando il suo lato più incestuoso. Tra posti da occupare e conflitti d’interesse.

È di mercoledì la lettera (LEGGI) con cui i presidenti di dodici (su quattordici) enti di promozione sportiva affiliati al Coni hanno contestato la nomina di Fabio Caiazzo nel consiglio di amministrazione di Sport e Salute, la cassaforte dello sport italiano che nell’ultimo lustro ha preso il posto di Coni Servizi (passando sotto il controllo del Mef) e che gestisce mezzo miliardo di denaro pubblico all’anno. Caiazzo è stato campione del mondo di taekwondo, dirigente dell’Asi – Associazione sportiva internazionale – da cui è stato radiato, ora è direttore generale della Libertas ma è pure membro del comitato sport della Lega, presieduto dall’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, e anzi sarebbe tra coloro che hanno organizzato i pullman dal Lazio per Pontida nell’ultimo raduno della Lega. Il suo nome è stato indicato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che a sua volta è lì su indicazione di Matteo Salvini. Ma può il direttore generale di uno dei più importanti enti di promozione sportiva sedere nel cda di Sport e Salute che ogni anno elargisce milioni di contributi a tali enti?

Per questo (e non solo) i presidenti di dodici enti (Acsi, Aics, Asi, Csain, Csen, Csi, Endas, Msp, Opes, Pgs, Uisp, Us Acli) ora chiedono al ministro Andrea Abodi di “riconsiderare” la nomina di Caiazzo “al fine di scongiurare il perdurare di una situazione evidentemente inopportuna e astrattamente lesiva degli interessi e della credibilità di tutti gli Organismi Sportivi”. Tra i firmatari, come riportato, c’è anche Claudio Barbaro, numero uno dell’Asi – ente che aveva radiato Caiazzo – ma anche uomo forte di Fratelli d’Italia a Roma, eletto senatore e poi nominato sottosegretario all’Ambiente dal governo di Giorgia Meloni. Tra i destinatari della missiva ci sono anche Flavio Siniscalchi, presidente del Dipartimento Sport del Governo, il presidente del Coni Giovanni Malagò (che pure sta utilizzando la sua moral suasion per far sì che Caiazzo lasci uno dei due incarichi) e il numero uno di Sport e Salute Marco Mezzaroma che tanto per restare in tema di incesti tra sport e politica è il cognato di Claudio Lotito, a sua volta presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, che tanto si è adoperato un anno fa per far approvare la legge salva-calcio con cui un po’ di risorse pubbliche sono state utilizzate per aiutare i club indebitati del pallone. Sull’affaire Caiazzo è intervenuto anche il deputato del Pd ed ex cittì della Nazionale di volley Mauro Berruto, che ha presentato una interrogazione al ministro Abodi e che sta per presentare una legge di riordino del sistema sportivo.

Ma questa non è che l’ultima goccia. All’estate risale un altro blitz con cui è stato eliminato il tetto dei tre mandati per i presidenti delle federazioni sportive (dopo il terzo mandato, però, al vertice uscente serviranno i voti dei due terzi dell'assemblea per essere rieletto). L’emendamento al decreto Pa porta la firma dei deputati di Forza Italia Raffaele Nevi, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini e Rosaria Tassinari. Curiosamente non compare il nome del capogruppo azzurro a Montecitorio Paolo Barelli, che è accidentalmente pure presidente della Federnuoto dal 2000 (al netto dei guai con la giustizia sportiva per cui è stato sospeso per due anni) e a quanto pare non ha nessuna intenzione di sloggiare neanche quando avrà concluso il suo primo quarto di secolo al vertice. E non compare tra i firmatari del provvedimento che consente la presidenza a vita ai vertici sportivi neanche Maurizio Casasco, pure lui presidente di una federazione, quella dei medici sportivi (!) e pure lui parlamentare di Forza Italia. Per delicatezza hanno preferito mandare avanti i colleghi.