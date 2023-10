Strage Brandizzo, Rfi licenzia caposcorta indagato

Antonio Massa non lavorerà più per Rfi. Il caposcorta, incaricato di vigilare sul corretto svolgimento del cantiere di Brandizzo nella notte tra il 30 e il 31 agosto, quando un treno travolse e uccise i cinque operai della Sigifer, che stavano lavorando sui binari, è stato licenziato per giusta causa dal gruppo Ferrovie dello Stato. Massa, scampato allʼincidente, è in infortunio e da quella sera non è più tornato in servizio. Il licenziamento sarà effettivo dal 20 ottobre.