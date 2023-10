Stuprata dal branco a Torino, convalidato un arresto in carcere

Resta in carcere uno dei tre giovani accusati di aver violentato una loro amica ventenne durante una festa in un appartamento alla periferia di Torino. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari Ersilia Palmieri, che ieri dopo l'udienza di convalida si era riservata. Il ragazzo è un 20enne di origine brasiliana. Per gli altri due indagati di origine peruviana il gip ha deciso per uno gli arresti domiciliari per l'altro la scarcerazione. Secondo il racconto della ventenne i tre avrebbero abusato di lei per diverse ore. I tre indagati avevano raccontato chi di non ricordare in quanto avevano assunto alcool e droga chi di non avere avuto rapporti con la ragazza. I tre erano stati arrestati dalla polizia ed erano stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.