Piemonte sempre più attrattivo per gli stranieri

"Il Piemonte è sempre più attrattivo per gli stranieri, un chiaro indicatore che le attività svolte e gli investimenti in comunicazione e promozione all'estero stanno portando i risultati previsti". E' il presidente del presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris ai dati elaborati dall'Osservatorio regionale per il turismo. Tra i dati viene considerata particolarmente interessante la crescita percentuale nella fascia d'età 31-40 anni "tra coloro che pensano di scegliere il Piemonte nei prossimi mesi, cosa che ci fa ben sperare - aggiunge Carlevaris - sia per l'autunno con il prodotto enogastronomico delle colline, sia per la prossima stagione della neve. Rileviamo inoltre l'apprezzamento per il prodotto turistico piemontese manifestato dalle recensioni online, frutto del lavoro sinergico degli ultimi anni di Regione e Visit Piemonte con tutti gli operatori, i Consorzi turistici e le ATL nella crescita della qualità dell'offerta".