Carabinieri sequestrano centinaia di dosi di hashish a Torino

Centinaia di dosi di hashish nei nascondigli dei pusher a San Salvario, a Torino, sono state sequestrate dai carabinieri durante una serie di controlli nel capoluogo e in provincia effettuati nel fine settimana, mirati alla prevenzione degli incidenti legati all'abuso di alcol e di droga. Per quanto riguarda l'hashish si è trattato di 104 grammi trovati dai militari della Compagnia San Carlo, in collaborazione con il personale Nas e il nucleo cinofili di Volpiano, in strade e nascondigli nelle vicinanze di via Saluzzo e via Berthollet. È stata contestata inoltre una violazione amministrativa, con una sanzione di 2.000 euro in un bar. Per la prevenzione specifica degli incidenti i carabinieri stanno conducendo il progetto "Un soffio ti può salvare la vita" e nella sua quindicesima tappa il progetto è stato in piazza Santa Giulia a Torino, distribuendo duemila test monouso ai giovani partecipanti alla movida. Questi test consentono ai giovani di valutare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Il caso stavolta è stato quello di una festa di laurea, da cui tutti sono tornati a casa in taxi. Tra gli altri controlli, a Ivrea quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. In totale, sono state controllate 82 persone e 62 veicoli. Tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni, sono state trovate in possesso di piccole quantità di hashish. A Moncalieri cinque persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Le patenti di guida sono state ritirate e trasmesse alla Prefettura. Lo stesso a Rivalta, dove i militari hanno denunciato e sanzionato amministrativamente undici persone per la guida in stato di ebbrezza. Durante questo servizio, sono stati controllati 102 soggetti e 68 veicoli.