"Guidiamo il cambiamento", assemblea organizzativa Cisl

Si terrà giovedì 19 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, all'hotel Atlantic, a Borgaro Torinese la conferenza organizzativa della Cisl regionale. All'iniziativa dal titolo 'Guidiamo il cambiamento' sono attesi da tutta la regione circa 250 partecipanti. Oltre al gruppo dirigente, saranno presenti i responsabili e gli operatori degli enti e delle associazioni della Cisl regionale. "Vogliamo riflettere sulle grandi trasformazioni del mondo del lavoro e della società - spiega il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti - per ricalibrare la nostra azione sindacale sul piano delle politiche organizzative. Partendo da tre parole chiave come identità, partecipazione, innovazione e in linea con i nostri valori, intendiamo rilanciare il nostro ruolo di sindacato di prossimità e dei servizi, della contrattazione e della solidarietà, allargando la nostra rappresentanza e radicandoci sempre di più nei luoghi di lavoro e nel territorio. Oltre a un rinnovato impegno e protagonismo, vogliamo dar vita a una nuova stagione sindacale con al centro le persone, gli immigrati, i giovani e il lavoro". La Conferenza regionale organizzativa della Cisl Piemonte sarà introdotta da Caretti e Bruna Tomasi Cont. A seguire, tre focus dedicati a temi diversi dal titolo: "Più contrattazione per innovare il welfare", "Territorio: I nostri valori, le nuove sfide" e "Ascoltare il cambiamento, abitare il futuro" a cui parteciperanno esperti, segretari e operatori Cisl. Nel pomeriggio, dopo il dibattito, ci saranno le conclusioni del segretario confederale Cisl, Daniela Fumarola.