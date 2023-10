CORNA VIP

Pace (s)fatta tra Segre e Seymandi

I soldi fanno la felicità. I legali della sé dicente imprenditrice ritirano la querela contro l'ex fidanzato. Dopo aver raggiunto con il banchiere un accordo economico ha deciso pure di non proseguire la battaglia legale. A meno che la procura non proceda d'ufficio

Sono stati i protagonisti del gossip d’estate, ora su Massimo Segre e Cristina Seymandi può calare il sipario. Speriamo. La guerra scoppiata a favor di telecamere e giornali pare finire se non in una pace, almeno in una tregua dai colpi giudiziari. È stata consegnata alla procura di Torino la remissione della querela della sé dicente imprenditrice contro l’ex fidanzato. Il pubblico ministero Roberto Furlan che era stato incaricato di seguire il caso ora dovrà valutare se fra i reati e i comportamenti contestati ve ne sono di perseguibili d’ufficio. In quel caso il procedimento penale resterà aperto. Gli ex promessi sposi hanno raggiunto nelle scorse settimane un accordo con cui chiudevano tutte le vertenze giudiziarie.

La coppia era balzata agli onori della cronaca quando, durante la festa organizzata per annunciare le loro nozze, il banchiere aveva accusato di tradimento la compagna davanti agli invitati, il tutto rivelato per primo dallo Spiffero e immortalato da un video diventato virale in rete. Segre aveva poi avviato il procedimento contro l’ex partner chiedendo il sequestro conservativo di 700 mila euro, somma che Seymandi avrebbe prelevato nel marzo 2022 da un conto in comune e spostato su un altro deposito. Trasferimento che, a detta dei legali della donna, avvenne però con l’ok di Segre, che avrebbe autorizzato il bonifico. Adesso i due (o meglio, i loro legali) sono giunta ad un accordo sulla parte economica. Che include anche la remissione di una querela (preannunciata ma non ancora avvenuta), depositata dall’avvocato Claudio Strata, per conto di Seymandi. Contenente accuse di diverso tipo, dalla diffamazione alla violenza privata. È stata proprio la remissione della querela, adesso, a sigillare l’accordo, del quale le parti non vogliono parlare: «Su tutto vige un vincolo di riservatezza». Si tratta di capire se tra gli accordi vi sia anche la Savio, azienda valsusina salvata sull’orlo del fallimento consegnata da Segre alla Seymandi.