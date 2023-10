Carceri: agenti aggrediti a Torino e Asti

Due agenti aggrediti in due carceri piemontesi, a Torino e ad Asti. A denunciarlo in una nota è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, per voce del responsabile regionale Vicente Santilli. Il primo caso sabato pomeriggio dove un detenuto ha colpito con un pugno in faccia un agente nel penitenziario astigiano. L'ultimo episodio ieri sera al Lorusso e Cutugno di Torino. Qui un poliziotto della penitenziaria nel tentativo di dividere due detenuti che litigavano ha riportato un taglio al pollice sinistro, perché uno dei due aveva una lametta in mano. "Quel che è accaduto riportata ancora una volta all'attenzione delle cronache le difficoltà delle strutture detentive piemontesi e le gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di polizia penitenziaria", spiega Santilli "Ormai la situazione è totalmente degenerata - conclude Santilli - decine di eventi critici fanno seriamente presupporre che sussistano seri problematiche nella catena di comando dell'Amministrazione penitenziaria regionale". Donato Capece, segretario generale Sappe invece si appella al ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Chiedo al ministro Nordio un netto cambio di passo sulle politiche penitenziarie del Paese. È necessario prevedere un nuovo modello custodiale. Tutti i giorni i poliziotti penitenziari devono fare i conti con le criticità e le problematiche che rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori. Queste sono violenze annunciate", conclude Capece.