Tunnel Bianco: regolare il traffico sull'A32 per il Frejus

Regolare il traffico sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia nella prima mattinata in cui è rimasto chiuso il Tunnel del Monte Bianco, per le nove settimane stimate come tempo massimo per lavori da effettuare all'interno. L'arteria autostradale che dal capoluogo piemontese porta al traforo del Frejus, secondo il call center che fornisce le informazioni per la viabilità per la società di gestione, la Sitaf, nella prima metà della giornata non ha registrato particolari variazioni di traffico o problemi.