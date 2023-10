Piemonte, in Aula legge per valorizzare luoghi commercio storico

In Consiglio regionale è approdato oggi un provvedimento che punta a tutelare i luoghi storici del commercio in Piemonte, introducendo alcune modifiche alla legge in materia, datata 1999. "Questo - ha detto in Aula l'assessora al Commercio, Vittoria Poggio - è un disegno di legge che va a istituire un albo, peraltro sollecitato dai soggetti coinvolti, perché i passaggi sono stati fatti democraticamente, coinvolgendo i caffè storici e i mercati storici. Una cosa del genere non c'è mai stata: l'albo sarà definito con le associazioni di categoria e i Comuni, che indicheranno quali mercati e quali esercizi potranno essere identificati di valenza storica o di tradizione". "La presenza delle risorse - ha sottolineato - è fondamentale, ma prima va realizzato l'albo, per capire se ci sarà una risposta e di quale consistenza. Solo avendo questo dato si potrà allocare una dotazione finanziaria, che potrà essere portata nel bilancio di previsione. In ogni caso - ha concluso - questa legge mi sembra una risposta di cui essere soddisfatti e che, poiché provengo da quel campo, mi inorgoglisce".