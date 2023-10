Alessio Ferraris nuovo segretario pensionati Cisl Piemonte

Alessio Ferraris, già numero uno della Cisl Piemonte, è il nuovo segretario generale della Fnp Cisl regionale, la federazione dei pensionati Cisl. Lo ha eletto il consiglio generale riunito all'hotel Majestic di TORINO, alla presenza dei leader della Fnp Cisl nazionale, Emilio Didoné, e della Cisl Piemonte, Luca Caretti. Ferraris prende il posto di Giorgio Bizzarri che ha lasciato l'incarico dopo due anni e mezzo. Confermati gli altri due componenti di segreteria della Fnp regionale: Franca Biestro e Francescantonio Guidotti. Ferraris, 65 anni, ha iniziato l'impegno sindacale negli anni '80 e dopo aver ricoperto diversi incarichi, nel 2008 è diventato segretario generale della Cisl Alessandria. Nel 2014 è stato eletto invece segretario generale della Cisl Piemonte, incarico ricoperto fino a giugno 2023, quando è andato in pensione. "Sento la responsabilità di questo nuovo incarico cui arrivo dopo 40 anni di militanza e attività sindacale. Ci metterò tutto il mio impegno per portare avanti una Federazione complessa e vitale per la Cisl. Il mio obiettivo è lavorare insieme sul solco già tracciato per provare a intraprendere strade nuove, accrescendo le occasioni di proselitismo e favorendo la continuità associativa. La contrattazione sociale per la tutela degli anziani e il diritto alla salute rimangono le nostre priorità, in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo" ha detto Ferraris subito dopo la sua elezione.