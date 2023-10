Milano-Cortina: Belmondo "pista Cesana? Contano ambiente e costi"

"Sarebbe importante per la zona di Cesana ma io chiederei di fare qualcosa che possa essere smontato senza costi disumani e soprattutto senza che abbia un impatto ambientale forte. Per prima cosa io metto l'impatto ambientale: vediamo tutti cosa sta succedendo all'ambiente". Stefania Belmondo, pluricampionessa dello sci di fondo e ultimo tedoforo ai Giochi di Torino interviene sulla possibilità che la vecchia pista dei Giochi 2006 rientri in gioco dopo il no a quella di Cortina per le Olimpiadi del 2026. "Ben venga per i nostri sport invernali se si costruisce qualcosa, come ha detto anche Armin Zoeggeler; ma lo ripeto io metto prima di tutto l'ambiente", sottolinea la campionessa di Vinadio, in provincia di Cuneo. Belmondo non appare comunque particolarmente convinta sulla scelta di reinvestire sulla pista di Cesana: "Chiamerei degli ingegneri per progettare una struttura che poi si possa smontare senza però dissanguarsi", spiega. "E' vero che gli impianti possono aiutare i nostri sporti ma, a questo punto, vanno fatti laddove c'è già una tradizione. Ad esempio, il salto in val di Fiemme è già una tradizione, allora lì si fa una pista che poi resta a chi già pratica quello sport".