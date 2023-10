Italiani fermati in Turchia, "abbiamo subito delle violenze"

Una vera e propria escalation di soprusi e violenze è quella che i cinque torinesi, due ragazzi e tre ragazze tra i 22 e 27 anni, arrestati il 12 ottobre scorso a Sanliurfa, in Turchia, raccontano di avere subito dalla polizia turca e da "persone in borghese che non si sono mai identificate", ma che secondo i giovani appartenenti alla rete 'Defend Kurdistan', erano dell'intelligence. Gli studenti facevano parte di una delegazione, arrivata il 7 ottobre, che avrebbero dovuto partecipare a un congresso del partito legale dell'opposizione, che sostiene la causa curda. Invece dopo alcuni giorni in stato di fermo, in una stazione di polizia e in due centri di rimpatrio, sono stati rispediti in Italia. "Ci hanno fermato a una conferenza stampa contro i bombardamenti in Rojava. Prima accusati di aver fotografato un'operazione di polizia e poi di aver preso parte a un meeting non autorizzato - racconta Luigi - Accuse che hanno avuto un esito che è equiparabile alla nostra archiviazione". In Turchia sono rimasti i loro telefonini, sequestrati senza alcuna ricevuta. Privazione del sonno, mai la possibilità di riposare su di un letto e continui interrogatori, a volte camuffati in "supporto psicologico". Ma soprattutto le botte: calci e pugni, come raccontano i ragazzi, assestati durante le perquisizioni corporali, dentro ai camerini, lontano dalle telecamere della video sorveglianza. "Ci colpivano e chiedevano se avevamo contatti con organizzazioni clandestine curde", ricorda Luigi. "Sentivamo le urla dei nostri amici", continua Lucia. "Anche sull'autobus, dove ci tenevano - ricorda Francesca - ci davano schiaffi se solo muovevamo la testa".