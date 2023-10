Scommesse: Procura Torino al lavoro dopo la deposizione Tonali

Giornata di studio per gli inquirenti torinesi che lavorano al caso delle scommesse dei calciatori sulle piattaforme non autorizzate. Dopo avere raccolto nel pomeriggio di ieri la deposizione di Sandro Tonali, ascoltato in veste di indagato, i magistrati e gli investigatori della squadra mobile (che stamani erano in procura) ragionano sul prossimi passi da compiere. Non trapelano indiscrezioni sulla posizione dei tre nuovi nomi elencati da Fabrizio Corona. L'unico che ricorre è quello dello juventino Federico Gatti, che però era stato fatto da un altro bianconero, Nicolò Fagioli, non in qualità di scommettitore compulsivo: Fagioli, che doveva ripianare i suoi debiti di gioco, aveva raccontato di avergli chiesto con una scusa 40mila euro.