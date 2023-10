Quasi il 70% dei rimpatri dai Cpr è di soli cittadini tunisini

"Un sistema inumano e costoso, inefficace e ingovernabile, che negli anni ha ottenuto un solo risultato evidente: divenire lo strumento per rimpatri accelerati dei cittadini tunisini, che nel periodo 2018-2021 rappresentano quasi il 50% delle persone in ingresso in un Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) e quasi il 70% dei rimpatri. Ma i migranti tunisini sono stati solo il 18% degli arrivi via mare nel 2018-2023". Sono questi i tratti caratteristici del sistema dei Cpr raccolti nel report "Trattenuti. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri" di ActionAid e del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari. "Un lavoro di analisi dettagliata di dati sul sistema di detenzione dei Centri di permanenza per il rimpatrio dal 2014 al 2021, raccolti grazie - spiegano - a 51 richieste di accesso agli atti a ministero dell'Interno, prefetture e questure e a 30 richieste di riesame.