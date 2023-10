Processo Grattacielo Regione Piemonte, pm chiede 6 condanne

Tre condanne a quattro anni e sei mesi e tre a tre anni e sei mesi sono state chieste dalla procura di Torino oggi in tribunale al processo bis sulla costruzione del grattacielo che ospita la sede della Regione Piemonte. Il pubblico ministero Francesco Pelosi ha contestato il reato di falso e delle condotte riconducibili a un peculato che in tutto assomma a 15 milioni di euro su mandati di pagamento per opere mai eseguite e materiale mai entrato in cantiere. Gli imputati sono ex funzionari della Regione e rappresentanti di aziende. Gli episodi risalgono al 2014/2015 e per due capi d'accusa (fra cui l'inadempimento di contratto per la fornitura di piastrelle poi giudicate inidonee) il pm ha proposito di non doversi procedere per prescrizione.