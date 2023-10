SPORT & BUSINESS

Non c'è pace per l'Aci, indaga pure l'Antitrust

Fiamme gialle nelle sedi dell'Automobile club d'Italia: "abuso di posizione dominante". Altra tegola sul presidente Sticchi Damiani, sotto indagine per un presunto falso in atto pubblico. E i sindacati restano sul piede di guerra per "l'operazione Ventura"

Ogni giorno ha la sua pena. Un ente impegnato in una profonda trasformazione, il suo presidente sotto indagine per falso in atto pubblico, i sindacati sul piede di guerra ora anche l’Antitrust e il nucleo speciale della Guardia di finanza a indagare per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di manifestazioni non agonistiche. Insomma, non c’è pace per l’Automobile Club d’Italia.

Secondo l’Antitrust, Aci avrebbe ostacolato enti di promozione, associazioni sportive dilettantistiche e club automobilistici nell’organizzazione di kermesse sulle quattro ruote. L’Aci, riporta la nota dell’Autorità, è operatore in posizione dominante nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi automobilistici a carattere agonistico a livello nazionale, grazie ai poteri esclusivi di regolamentazione e di coordinamento attribuiti dal Coni. La strategia adottata – “allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato e accrescere il numero dei propri affiliati/tesserati” – consisterebbe nell’inviare segnalazioni agli enti preposti ai controlli (Prefetture, Questure e/o Autorità comunali) a ridosso dell’avvio delle manifestazioni ludico-amatoriali “per comunicare che questi eventi non sarebbero stati sottoposti al preventivo parere dell’Aci, non previsto dalla normativa di riferimento, e che si sarebbero svolti in difformità con le norme tecnico-sportive”. L’utilizzo indebito dei propri poteri di regolazione e di coordinamento, da parte dell’Aci, avrebbe riguardato “numerose manifestazioni motoristiche di carattere amatoriale organizzate in diverse regioni italiane, almeno a partire dal 2016, alterando così le dinamiche di mercato”. Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Aci, Aci Sport e Club Aci Storico, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust delle fiamme gialle.

Un’altra tegola sull’ente presieduto da Angelo Sticchi Damiani, che in estate ha ricevuto un avviso di garanzia perché non avrebbe dichiarato una parte cospicua del proprio stipendio, superando il milione di euro incassati ogni anno a dispetto del tetto fissato per i manager pubblici, che prevede un limite annuo di 240 mila euro.

Nei giorni scorsi, inoltre, i sindacati di Aci sono tornati a farsi sentire per protestare contro il trasferimento delle attività più redditizie nella società Ventura Spa. Nel piano di Sticchi Damiani c’è il conferimento a Ventura di alcune strategiche società partecipate come Aci Global Servizi, che fornisce assistenza ai soci a partire dal soccorso stradale, e Aci Vallelunga (nata nel 1949 per perseguire le attività istituzionali dell’ente, gestisce l’autodromo Piero Taruffi di Roma, un paio di centri di guida sicura, un centro congressi), per un valore patrimoniale di 200 milioni di euro. E poi il 25,8% di Sara Assicurazioni che con i suoi dividendi finora ha tenuto in piedi i bilanci dell’Aci (nel 2022 l’utile netto è stato di 50,9 milioni). Ora Ventura dovrebbe assorbire anche gli immobili, gestiti dalla controllata Progei. Il rischio è che l’Aci venga di fatto svuotato e i rappresentanti dei lavoratori non ci stanno.

“Non si comprende come la gestione degli immobili da parte di un fondo immobiliare esterno possa garantire una migliore gestione laddove questi sono adibiti in gran parte a sedi ed uffici delle strutture dell’ente” scrivono in una nota tutte le sigle presenti in Aci. Tornano a esprimere “profonda preoccupazione e dissenso per l’attuazione del piano che in sostanza prevede, senza accertate e chiare garanzie, la perdita del controllo e la disponibilità di beni ed asset dell'Ente che sono frutto diretto di investimenti e ne costituiscono il patrimonio economico, accumulato negli anni”. Centinaia di posti di lavoro sono a rischio e dal momento che su questo il presidente non ha ancora offerto garanzie i sindacati intendono “interpellare cautelativamente gli organismi pubblici di vigilanza”. “In sostanza – concludono – chiediamo di bloccare o rimandare, dopo i dovuti approfondimenti, i termini dell'operazione che appare ancora al momento affrettata, richiamando ogni singolo consigliere al senso di responsabilità e cautela. In particolare si invita a focalizzare quali siano già a breve-medio tempo le ricadute per l’Ente in termini di sofferenza economica per garantire l’equilibrio di bilancio”.