SICUREZZA

"Contro il radicalismo islamico come combattemmo le Br"

Carceri, Cpr, moschee e web sono luoghi di proselitismo. Negli ultimi tempi espulsi oltre 150 stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza. Borghi (Iv), componente del Copasir: "strutture sul modello della lotta al terrorismo". Lo scivolone dell'ex pm Spataro

“Negli ultimi tempi dall’Italia sono state espulse più di centocinquanta persone ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Anche in questo siamo avanti rispetto ad altri Paesi europei, seppur il tema di un coordinamento europeo degli apparati di intelligence sul fronte della lotta al terrorismo di matrice islamica resta prioritario e irrinunciabile, come dimostrano i fatti di Bruxelles”.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha appena affernato la necessità che i Paesi dell’Unione possa espellere stranieri considerati una minaccia per la sicurezza, superando l’attuale, inutile, richiesta di farlo volontariamente. Ma questo, foirtunatamente, non riguarda l’Italia, come ricorda, dati alla mano, Enrico Borghi, senatore di Italia Viva e componente del Copasir.

L’espulsione di potenziali terroristi, dunque, non è un problema. Lo è, semmai, evitare in tempo che pongano in atto i loro propositi. Anche questo, fino ad oggi, è accauto nel nostro Paese, ma il tema del terrorismo islamico e della radicalizzazione, in questo scenario, cresce di giorno in giorno. Bastano gli strumenti che abbiamo?

“Il tema della radicalizzazione nel nostro Paese è stringente e richiede un intervento rapido e incisivo, per cui ho presentato un apposito disegno di legge”.

Qual è la sua proposta?

“In sintesi, istituire delle strutture dello Stato preposte a questo tema, che compiano un’attività di controllo, verifica, monitoraggio ad ampio spettro”

Non lo fanno già i Servizi di informazione?

“I Servizi fanno un’attività informativa che è una cosa diversa, ma quelle informazioni preziose spesso rischiano di restare appese per aria. Serve una struttura che attui un piano strategico contro la radicalizzazione. Il ministero dell’Interno insieme al Dis, quindi i Servizi, e altri ministeri deve attuare una specifica attività capillare e costante sul territorio. È noto come ci siano quattro luoghi principali in cui matura e si espande la radicalizzazione: le carceri, i centri di permanenza temporanea, alcune moschee e, soprattutto, il web. Si deve operare su quei fronti con strumenti finalizzati”.

Si ricorda spesso che l’Italia ha evitato finora attentati anche in virtù dell’esperienza maturata contro il terrorismo interno. All’epoca ci furono i nuclei antiterrorismo del generale Cralo Alberto Dalla Chiesa che segnarono una svolta. Lei pensa a qualcosa di simile, pur adeguato alle nuove esigenze?

“Infatti. Quella fu un’attività svolta con strutture finalizzate a quello scopo, proprio come bisogna fare oggi, in ogni regione con centri di coordinamento sulla radicalizzazione che operano sulla base delle informazioni che i Servizi forniscono”.

Serve un cambio di passo, anche per evitare diverse visioni e interpretazioni col rischio che qualche magistrato possa vanificare lo spirito di questi interventi?

“Serve un cambio di passo nella lettura dei fenomeni, evitano la ideologizzazione di queste vicende. La sicurezza deve essere bypartisan e non può essere piegata alla propaganda dei fronti opposti. Meglio un oscuro e produttivo lavori di repressione piuttosto che quello ridonante della repressione”.

Ieri l’ex magistrato, già procuratore capo della Repubblica di Torino, Armando Spataro ha definito una sciocchezza sostenere che i terroristi arrivino sui barconi. Poche ore dopo si è scoperto che l’attentatore di Bruxelles era arrivato a Lampedusa nel 2011 su un barchino. Lei come legge questi fatti?

“Fare delle dichiarazioni apodittiche attorno a dei fenomeni molto complessi rischia di essere fuorviante, oltre che inesatto. Nel fenomeno migratorio c’è tutto. Non si può escludere nulla, tantomeno far passare l’equazione migrante-terrorista, che peraltro si farebbe un favore clamoroso al terrorismo creando un bacino potenzialmente enorme per il reclutamento”.

Cosa c’è dietro l’attacco di Hamas a Israele?

“C’è l’obiettivo esplicito di creare un antagonismo tra Islam e occidente, bisogna stare attenti a non cadere nella trappola”.

L’altro giorno il ministro della Difesa Crosetto ha messo in dubbio la celebrazione della Festa delle Forze Armate per ragioni di sicurezza, oggi la Lega annuncia proprio per il 4 novembre una manifestazione in difesa dei valori occidentali. Cosa pensa di fronte a questi atteggiamenti?

“Dico che chi ha delle responsabilità dovrebbe contribuire ad abbassare la temperatura, non ad alzarla”.

Vale sia per Crosetto sia per Salvini?

“Vale per tutti”.