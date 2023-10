FANATISMO GREEN

Blocco e caos sulla Torino-Milano, esposto contro gli ambientalisti. Salvini: "Ecoimbecilli in galera"

Il solito blitz mattutino di Ultima Generazione scatena la rabbia degli automobilisti, la gran parte pendolari. Due attivisti che si erano incollati sull'asfalto sono stati "liberati" dai vigili del fuoco. Assoutenti presenta una denuncia alla Procura

Con un blitz mattutino, gli ambientalisti di Ultima Generazione, circa una ventina, hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino-Milano, nella vicinanza dell’imbocco di corso Giulio Cesare. Gli attivisti si sono seduti per terra e hanno aperto uno striscione con scritto “Fondo riparazione”. Dalle vetture sono scesi gli automobilisti infuriati. Gli agenti hanno preso lo striscione dei giovani e li hanno portati via di peso. Un paio di attivisti seduti sulla carreggiata in direzione Torino si sono letteralmente “incollati” le mani sull’asfalto con una colla super adesiva, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno provveduto a staccarli.

Dopo due ore, l’autostrada è stata riaperta e la circolazione è ripresa. La protesta ha creato molto disagi tra gli automobilisti. Tutti i manifestanti sono stati identificati e verranno denunciati, alcuni di loro avrebbero violato il provvedimento di foglio di via cui erano stati sottoposti per precedenti manifestazioni. I due che si erano incollati sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni Bosco. La maggior parte degli attivisti identificati provengono da fuori Torino.

Gli attivisti di Ultima generazione sono noti per blitz compiuti in tutta Italia. Protestano contro la politica, la società civile e gli operatori dell’informazione per la poca attenzione riservata all’emergenza climatica: “Ci spiace per il disagio, ma il disagio climatico è più grande” hanno affermato. “Ho deciso di incollarmi alla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana”, ha spiegato Angelo. “Le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello. Ci dobbiamo organizzare meglio di loro. Ultima Generazione chiede il fondo di riparazione, i soldi li devono dare le multinazionali che hanno causato questo danno. Paghiamo con le nostre tasse, paghiamo per essere uccisi. Il governo ci sta avvelenando. Sono qui per i figli che non avrò mai”, ha argomentato.

“La protesta ha creato ripercussioni enormi sul fronte della circolazione stradale e immensi disagi a cittadini e pendolari che questa mattina si trovavano a percorrere l’autostrada”, afferma in una nota Assoutenti, che annuncia un esposto alla Procura di Torino per i possibili reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio. “Capiamo le ragioni della protesta e siamo convinti che le manifestazioni in favore dell’ambiente e del clima siano sempre da sostenere, ma mai quando si pongono come una forma di intollerabile violenza verso gli altri, in questo caso gli incolpevoli cittadini rimasti imprigionati sulla Torino-Milano – spiega il presidente Furio Truzzi –. Per tale motivo, e considerate le gravi ripercussioni sul fronte della viabilità e gli enormi danni subiti dagli utenti, abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura”.

A invocare pugno duro per gli “eco-imbecilli!!!” è il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Incollarsi all’asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d’Italia, creando problemi a lavoratori e studenti e danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale. Per questo, la Lega è impegnata per portare avanti la sua proposta per aumentare le sanzioni - con multa pesante, carcere e arresto in flagranza - ai cretini che bloccano le strade a danno di migliaia di cittadini incolpevoli. Basta”, scrive il vicepremier.