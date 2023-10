Montagna partorisce il topolino

Dicono che… potrebbe risolversi con un rimescolamento delle deleghe la verifica di giunta avviata dal sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. In un primo tempo, infatti, il piano del primo cittadino sembrava ben più ardito e mirava dritto a defenestrare l’assessora alla Cultura Laura Pompeo che non ha mai nascosto l’ambizione di succedergli e che lui considera un corpo estraneo della sua squadra. Montagna, com’è noto, punta su un altro componente della sua giunta, Davide Guida. Come fare allora? Il ragionamento emerso nelle ultime ore è che un licenziamento in tronco potrebbe fare di Pompeo “una martire” e aprirebbe una guerra con la componente del senatore Mauro Laus, che può contare su un paio di consiglieri comunali, e raffreddare i rapporti con la Federazione del Pd torinese. Meglio, allora, un’operazione meno dirompente, magari con qualche aggiustamento sulle deleghe che indebolisca lei per rafforzare lui. In ballo ci sarebbe il Turismo. Insomma, finisce che Montagna partorisce il topolino.