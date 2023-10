Arriva Italia, nulla cambia per i nostri bus con nuovo azionista

La vendita di Arriva da Deutsche Bahn a I Squared è accolta con favore dalla società di trasporto in Italia. "L'annuncio di oggi è un'ottima notizia per tutta Arriva e per le nostre attività in Italia. Nulla cambierà sotto il nuovo azionista: con tutti i colleghi e professionisti di Arriva Italia continueremo a garantire un ottimo servizio a passeggeri e clienti nelle aree in cui operiamo", ha affermato Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. Nel nostro Paese con circa 90 milioni di bus/km annui, 360 milioni di ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2400 autobus, Arriva è presente dal 2002 tramite Arriva Italia e garantisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma in Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona. Gestisce inoltre collegamenti aeroportuali, il trasporto per studenti disabili e a ridotta mobilità nel comune di Roma Capitale, servizi di noleggio e granturismo, mobilità per grandi eventi. Come holding, Arriva Italia possiede la maggioranza nelle società Arriva Udine e Arriva Veneto e quote di minoranza in ASF Autolinee e Trieste Trasporti e, nel 2012, ha costituito Arriva Italia Rail, società dedicata ai servizi ferroviari.