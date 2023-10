Commercialisti, "con riforma fiscale rivoluzione nei controlli"

"Il cambio di paradigma nei controlli fiscali rappresenta senza dubbio il passaggio più strategico della delega fiscale. L'introduzione del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l'ampliamento della platea ammessa al regime di adempimento collaborativo comporteranno una vera e propria rivoluzione nei controlli: si passerà da una logica di controlli ex-post a una di collaborazione preventiva con l'amministrazione fiscale". È quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso del congresso nazionale della categoria, a TORINO, parlando di "una vera svolta nella lotta all'evasione, che necessariamente affiderà ai commercialisti un ruolo da protagonisti in quanto unico corpo intermedio che, per caratteristiche intrinseche alla professione, dispone, di tutte le competenze fiscali, giuridiche ed aziendalistiche indispensabili per giungere al processo di certificazione qualificata previsto dalla legge delega che, soprattutto in materia di cooperative compliance, sarà decisivo per poter ampliare la platea dei soggetti interessati all'istituto. Tutto ciò richiederà anche l'implementazione di percorsi formativi che portino ad affinare un linguaggio comune con gli organi dell'amministrazione finanziaria". Il numero uno dei commercialisti ha sottolineato come "si passerà dalla lotta all'evasione di tipo repressivo-punitivo a una di tipo preventivo-collaborativo". "Siamo di fronte alla prospettiva di un cambiamento culturale - ha affermato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto - e i commercialisti sono pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazione degli anni '90 alla recente introduzione della fattura elettronica".