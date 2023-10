Fisco: Lega, semplicità unico strumento efficace contro evasione

"Serve una tregua legislativa, perché il primo modo per semplificare è quello di non produrre nuove norme. Siamo il 128-esimo Paese al mondo secondo i dati della Banca Mondiale, dunque in assoluto fra i più complicati: questa manovra economica che recepisce moltissime proposte di legge della Lega muove finalmente nell'ottica di una semplificazione a 360 gradi, che riduca gradualmente il carico fiscale e riequilibri il rapporto fra cittadino e fisco". Lo afferma Alberto Gusmeroli presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio nonché responsabile unità Fisco della Lega, intervenendo all'Assemblea nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili in corso a Torino. "Per 50 anni ci hanno raccontato che complicando il sistema si sarebbe complicata la vita anche agli evasori: non è così, sono i sistemi semplici e a bassa tassazione a essere respingenti per il sommerso e attrattivi nei confronti degli investimenti, anche esteri. Lo dimostrano le evidenze, dalla mini-flat tax alla cedolare secca per le locazioni commerciali. Anche il concordato preventivo biennale procede in quest'ottica, a beneficio della crescita e di un fisco finalmente 'un po' meno nemico' di cittadini e imprese", ha concluso.