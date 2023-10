FAMIGLIA D'ITALIA

Meloni molla Giambruno:

"La relazione finisce qui"

Dopo le gaffe ma soprattutto i fuorionda rubati da Striscia la premier mette alla porta il first gentleman. "Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme e per avermi regalato nostra figlia Ginevra". Lo zampino della famiglia Berlusconi? - VIDEO

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lo ringrazio – aggiunge – per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”. “Difenderò – scrive ancora – quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. Il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia risale al 2014, dietro le quinte di una trasmissione di cui Giambruno era autore: fu un colpo di fulmine. Meloni, arrivata trafelata e affamata, approfitta di una pausa pubblicitaria per mangiare al volo una banana. Lo spuntino, però, non è ancora finito prima di tornare in onda. Andrea Giambruno si affretta a portare via il frutto: “Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana”, aveva raccontato lui. Oggi il post della rottura.

Dalle frasi negazioniste del cambiamento climatico a quelle sulle giovani violentate “se eviti di ubriacarti, sennò magari il lupo lo trovi”, fino alla definizione dei flussi migratori in “transumanza”. Il “first gentleman” Giambruno, giornalista e marito della premier Meloni, è stato sorpreso in un fuorionda che ha fatto discutere per il suo atteggiamento e per le parole nei confronti della collega in studio, all’interno della trasmissione Diario del Giorno, che conduce su Rete 4. “Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima” le dice toccandole la testa, ravanando i gioielli di famiglia e facendole apprezzamenti per il blu del vestito. Atteggiamento scanzonato che non è passato inosservato al tg satirico di Striscia La Notizia (edito sempre da Mediaset) che ha pubblicato lo spezzone video il 18 ottobre e si è affrettato a soprannominarlo “Giambrunasca, una ne pensa e cento ne pesta”. Fra l’altro Giambruno si lascia scappare anche un “la Cina ci sta sul c...” che raccontano abbia creato qualche imbarazzo a livello politico e diplomatico.

Il 19 ottobre è arrivato il bis, con un nuovo servizio di Striscia dedicato a Giambruno. Questa volta sono andati in onda alcuni audio di conversazioni del giornalista con delle colleghe: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, domanda Giambruno, a cui replica una voce femminile: “L’hai già fatto”. “Tu sei fidanzata?”, chiede ancora. “Sì, gliel'hai già chiesto stamattina Andrea”, ribatte la stessa donna. Giambruno ancora: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi l'audio prosegue. “Come amore? Sai che io e ... abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu... Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con .... Però ... generalmente va a Madrid a ciu... Ma hai sco...? C’è fi...? Sc...to?”. “Ascolta – si sente ancora parlare Giambruno – , ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo?”. “La risposta è: quale?”, replica una donna, e il dialogo fra i due va avanti. “Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe?”. “Sì, sì”. “Però devi darci qualcosa in cambio”. “La mia competenza”. “Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome”. “C’è un test attitudinale?”. “Certo”. “Cos’è il sottotitolo?”. “Si sco..”. Poi Giambruno si rivolge a un’altra persona. “Le ho detto: vuoi entrare nel nostro gruppo? Sì mi piacerebbe. Devi fare le foursome con noi. In che senso? Tradotto si sc...”. Quindi interviene un uomo. “Se ti registra Striscia poi vedi te...”. “Ma che ho detto raga – ribatte Giambruno –, si ride, si scherza, madonna, veniamo dalla pandemia”. “Ma se è finita da 5 anni...”, nota una donna. “Manco fossimo all’Agenzia delle entrate”, replica il giornalista.