Olimpiadi, slalom della politica

Il dibattito, un po’ surreale, attorno alle prossime Olimpiadi invernali di Milano/Cortina richiederebbe, giunti a questo punto, di qualche elemento di chiarezza. Il tutto per evitare di fare di tutta l’erba un fascio e, soprattutto, per ancorare questo evento internazionale alla logica e alla cultura del buon senso.

Innanzitutto, sembra paradossale ripeterlo ma appare, questa, quasi una affermazione rivoluzionaria. E cioè, è possibile far sì che prevalga la prassi del risparmio delle risorse pubbliche e non della dissipazione delle stesse nella costruzione, o nel riutilizzo, degli impianti funzionali alle singole discipline sportive? Ma ci vuole un master ad Oxford per capire che se c’è un impianto di bob che pur necessita di un necessario e fisiologico ammodernamento è una scelta più conveniente e responsabile che non quella di costruirne uno nuovo di zecca molto più caro oppure di trasferire il tutto e andare a giocare all’estero? Quando, aggiungo, le Olimpiadi di Milano/Cortina sono italiane e si disputano in Italia?

In secondo luogo, ma non dovrebbe essere anche e soprattutto la politica a decidere al riguardo? Quando cito la politica penso alle istituzioni nazionali. E cioè al Governo e ai suoi rispettivi rappresentanti di settore. Perché delle due l’una. O il Governo, e quindi le istituzioni politiche si limitano a prendere atto delle scelte che vengono adottate da altri – ma non si sa bene da chi – oppure proprio il Governo deve battere un colpo e assumersi la responsabilità politica di intraprendere una strada coerente e coraggiosa. Come, del resto, alcuni Ministri di questo Governo hanno fatto nelle settimane scorse. E questo per evitare il rimbalzo delle responsabilità da un lato e, soprattutto, per assumere una decisione politica che incroci la logica del buon senso e del miglior e più efficace contenimento della spesa pubblica dall’altro.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, la potenziale – e coerente – scelta della pista di Cesana Torinese per le prossime gare di bob avrebbe anche il vantaggio di risolvere definitivamente la pesante e complessa eredità post olimpica di Torino 2006. Della pista di bob di Cesana, quindi, ma anche della vicenda dei trampolini di Pragelato. Anche se, proprio a Pragelato, è in corso un progetto di riqualificazione di una parte di quel sito in vista delle Universiadi del 2025 con la realizzazione dello skiroll e del biathlon utilizzabili tutto l’anno e non soltanto per l’evento sportivo internazionale.

Insomma, forse è giunto il momento – parlando proprio delle Olimpiadi invernali di Milano/Cortina – per riaffermare due principi di fondo. Un necessario e non più rinviabile protagonismo della politica da un lato e la riscoperta della cultura del risparmio e della non dispersione delle risorse pubbliche dall’altro. Due tasselli fondamentali e decisivi per il buon governo della cosa pubblica e anche per ottenere il miglior risultato possibile per le prossime Olimpiadi invernali di Milano/Cortina.