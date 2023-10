A Torino cittadini chiamati a contribuire al nuovo Prg

I torinesi, o chi lavora a Torino, potranno contribuire alla redazione del nuovo piano regolatore immaginando la città che vogliono per il futuro. Per tre giorni, da oggi a domenica, sono in programma nelle Circoscrizioni una serie di incontri di informazione, ascolto, dialogo e coinvolgimento sulla città di domani. Un'iniziativa, promossa dalla Città e Urban Lab, che si inserisce nella fase di ascolto del territorio prevista dalle linee guida per il nuovo Prg. Dopo il primo appuntamento nei mesi scorsi, rivolto agli addetti ai lavori, ora tocca ai cittadini ascoltare ed esprimere la loro opinione. Negli incontri, i presidenti delle Circoscrizioni e i rappresentanti delle organizzazioni locali illustreranno punti di forza e problemi di ciascun territorio, mentre dalle 12 alle 19 sarà aperto uno sportello dove cittadine e cittadini potranno proporre progetti, segnalare suggerimenti e criticità e ricevere informazioni sulle trasformazioni in corso. "Serve un nuovo piano regolatore - sottolinea l'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni - costruito a partire dai temi che caratterizzano la specificità del tessuto urbano ma anche da una oggettiva esigenza di contemporaneità, ovvero di un atteggiamento capace di trattare la consistenza dei luoghi da trasformare, la transizione energetica e ambientale, l'aspetto demografico. E per costruirlo servono ascolto, condivisione e i suggerimenti di tutti coloro che vivono la città e vogliono contribuire a migliorarla".