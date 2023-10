Patriarca di Gerusalemme visita Torino, "non parlo di politica"

La Regione Piemonte ha ospitato oggi a Torino la massima figura spirituale cattolica del Medio Oriente, il patriarca di Antiochia, Gerusalemme e tutto l'Oriente, Youssef Absi, che ha visitato il grattacielo della Regione per donare al Piemonte un'icona sacra "in segno di gratitudine per le azioni di Pace promosse in Siria dalla Regione". "Non parlo di politica', ha subito chiarito il patriarca, rispondendo a chi gli chiedeva cosa si possa fare per riportare la pace nell'area in cui vive e opera. "La chiesa - ha poi spiegato Chihade Abboud, procuratore patriarcale presso la Santa Sede per la Chiesa cattolico-greco-melchita - non è una istituzione politica, il suo compito è quello di stare vicina ai suoi figli, ovunque si trovino. Di fronte alla guerra non appoggiamo un popolo o un altro, ma la verità. Il bene massimo è l'uomo, non il territorio o il dominio: tutto questo svanisce di fronte all'importanza dell'uomo". Ma la stessa presenza del patriarca, ha sottolineato Maurizio Marrone, titolare dell'assessorato alla Cooperazione Internazionale del Piemonte che finanzia la scuola di Damasco dalla quale proviene l'icona donata alla Regione, rappresenta "uno stimolo per sensibilizzare tutto l'Occidente, a partire dalla nostra Regione, affinché si fermino le violenze, si salvino gli ostaggi israeliani, si evitino ulteriori stragi della popolazione civile come quella che abbiamo visto all'ospedale battista di Gaza". "La grande tradizione della cristianità d'Oriente - ha sottolineato Marrone - può essere un campo di mediazione e di dialogo tra civiltà, per riportare alla pace e alla diplomazia le tensioni in quell'area geografica così complicata".