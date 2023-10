Indagine rivela, torinesi più sportivi della media nazionale

Torinesi più sportivi della media nazionale, mediamente soddisfatti degli impianto cittadini, ma vorrebbero una maggior attenzione e strutture per la pratica outdoor. È quanto emerge dall'indagine conoscitiva sui bisogni e sulle esigenze del mondo sportivo, promossa dalla Città di Torino su un campione di 5.840 persone con l'obiettivo di dotare la Città di uno "Sport Plan" per il miglioramento della realtà sportiva cittadina, rispondere alle esigenze di chi fa sport e aumentare il loro numero. "La nostra intenzione - spiega l'assessore allo Sport Domenico Carretta - è stata da subito quella di interloquire con tutti, dagli studenti ai dirigenti delle società, per costruire un quadro completo delle aspettative e dei bisogni della nostra comunità sportiva per fare in modo che tutti possano godere dei benefici dello sport". I dati mostrano come, al crescere dell'età, diminuisca la percentuale di chi fa sport in maniera strutturata, in contesti organizzati riconducibili al mondo federale e degli enti di promozione sportiva. In generale, gli sport più praticati sono calcio, nuoto, basket, sci, pallavolo, sport di combattimento e danza. Inoltre, a fronte di un 30% di over 18 che non ha difficoltà nel conciliare sport e impegni quotidiani, oltre il 50% fa invece fatica. Quanto alle principali motivazioni che spingono le persone a praticare sport emerge quanto sia importante, a tutte le età, divertirsi e con il crescere dell'età si evidenzia quanto venga riconosciuta l'importanza dell'attività fisica per la salute e l'aspetto fisico.