Asvisio, "da Torino proposte per il futuro del Paese"

"E' stato un grande evento che ha confermato la capacità di Torino di essere un luogo di confronto per elaborare idee e proposte per il futuro del Paese". Così Luca Asvisio, presidente dei commercialisti torinesi, commenta i lavori del congresso nazionale della categoria che si è chiuso ali Lingotto, dopo tre giorni di incontri e dibattiti. Ben 1.800 professionisti hanno partecipato all'evento, facendo registrare il sold out nella grande Sala Auditorium. "Anche per la nostra categoria - spiega - Torino e il Piemonte sono un importante punto di riferimento: non è un caso se due dei cinque congressi nazionali della categoria dopo l'unificazione fra commercialisti e Albo dei ragionieri si sono svolti qui. A Torino abbiamo portato economisti, esponenti del mondo accademico, delle professioni e delle imprese, alti dirigenti dello Stato, giornalisti e rappresentanti del governo, coni quali c'è stato un confronto a 360 gradi sui più importati temi economici del momento: il Pnrr, il debito pubblico, la sostenibilità, la riforma fiscale, le prospettive del lavoro intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale, la cyber security. Abbiamo anche fatto sentire la voce e i problemi di una città che deve essere aiutata a riprendere il suo cammino di sviluppo e ad attrarre investimenti stranieri. Da Torino è partito un messaggio al governo perché attui le necessarie riforme per snellire la burocrazia, per dare la certezza del diritto alle imprese, per un fisco più equo".