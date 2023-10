Sciopero, 4 voli cancellati all'aeroporto di Torino

Sono quattro i voli cancellati oggi per lo sciopero all'aeroporto di Torino Caselle, due in arrivo e altrettanti in partenza. Si tratta del volo da Olbia che avrebbe dovuto atterrare alle 11:45 e ripartire alle 12:20 e quello per Parigi Orly in arrivo alle 17:05 e in partenza alle 20:10.