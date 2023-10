Salta a Torino la prima della Bohème, confermato lo sciopero

Salta la prima dello spettacolo La Bohème, prevista sabato 21 ottobre alle 20 per l'adesione dei lavoratori del Teatro Regio allo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. Lo rende noto la Fondazione Teatro Regio di Torino. "Comprendiamo e condividiamo le ragioni che hanno spinto le lavoratrici e i lavoratori del Teatro Regio ad aderire allo sciopero per il rinnovo del contratto nazionale ed esprimiamo vicinanza a professioniste e professionisti che hanno scelto di far sentire in maniera decisa la propria voce. Siamo consci dell'impatto che questo sciopero avrà sul Regio, patrimonio della città e della comunità, e sul pubblico di persone appassionate e affezionate, e cercheremo di porre rapido rimedio al disagio che la situazione arrecherà" commenta Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e presidente della Fondazione Teatro Regio. "Non appena abbiamo ricevuto la dichiarazione di adesione allo sciopero nazionale dai sindacati territoriali e delle rsu del Teatro - spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin - mi sono mobilitato per cercare di trovare una mediazione. Nonostante la disponibilità di tutti, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro nazionale non può, purtroppo, trovare una soluzione a livello locale. Mi sono quindi concentrato sul pubblico, nei confronti del quale dobbiamo tutti avere il massimo rispetto e ho messo in atto tutti gli strumenti a mia disposizione per offrire la possibilità di vedere La bohème in un'altra recita, di scegliere un altro spettacolo o di ricevere un rimborso. Il rapporto con Reale Mutua, sponsor della produzione, è stato costante e, grazie alla fiducia che il socio fondatore ripone nella Fondazione, è stato possibile far comprendere le ragioni eccezionali che hanno portato i lavoratori ad aderire allo sciopero".