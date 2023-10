De Santis (Confartigianato), Pnrr deve coinvolgere tutti

"Il successo del Pnrr dipenderà anche dalla capacità di coinvolgere tutti gli attori del nostro tessuto produttivo, a partire dagli artigiani e dalle piccole imprese. Auspichiamo un grande impegno per sostenere gli sforzi degli imprenditori, alle prese con l'inflazione e gli incrementi dei costi aziendali. Una sfida sulla quale Governo, Regione e Comuni devono concentrare ogni iniziativa per non perdere un'opportunità irripetibile". Lo ha detto il presidente di Confartigianato Piemonte Dino De Santis aprendo oggi i lavori dell'assemblea pubblica dell'associazione alla presenza del ministro della Pubblica Amministrazione, PaoIo Zangrillo. "Inoltre - ha aggiunto - le nostre aziende faticano a trovare manodopera specializzata, aspetto che interessa anche l'amministrazione pubblica e negli enti locali, i veri attori della gestione dei contributi europei, storicamente alle prese con una cronica carenza di personale specializzato" "Siamo molto preoccupati come associazione - ha aggiunto De Santis - perché in questo momento non abbiamo risposte da dare al sistema produttivo, sia come imprese singole che con gli appalti europei lavorano e come cittadini, perché la cancellazione di questi fondi potrebbe rappresentare una brusca frenata relativa allo sviluppo concreto del nostro territorio. Senza questi fondi c'è il serio rischio che si blocchino cantieri, che moltissime opere, grandi e piccole, non possano mai vedere la luce o, nel peggiore dei casi, che restino incompiute".