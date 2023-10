Manovra: Granelli (Confartigianato),serve atto di responsabilità

"Quello che bisogna fare adesso è rassicurare i mercati, e dal canto nostro, anche in materia di manovra di bilancio, non può che venire un atto di responsabilità. Il momento internazionale sta attraversando un livello alto di tensione su tanti fronti per cui per attrarre investitori nel nostro paese occorre tenere la barra dritta. La coperta è corta e bisogna state attenti a non interrompere quel mood improntato alla crescita elaborato ad inizio legislatura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, intervenendo oggi all'assemblea pubblica di Confartigianato Torino. Quindi attenzione, secondo Granelli "a non cedere il campo a nuove politiche di austerity. Ci vogliono in questo momento un po' di coraggio, ottimismo e fiducia". Tra le urgenze alle quali far fonte, secondo Granelli ci sono il rialzo dei tassi, la mancanza di un'idonea formazione professionale con la conseguente mancanza di persone 'giuste' da inserire nel mercato e nelle imprese, il carico fiscale troppo esoso. "Nel 1922 le micro e piccole imprese hanno pagato interessi per 7 miliardi - ha affermato Granelli - come può andare avanti in questo modo quel mondo imprenditoriale cosi' fondamentale per la crescita dell'Italia e così bisognoso di investire in innovazione?" Tra le priorità, Granelli segnala anche la promozione e lo sviluppo degli istituti tecnici: "Questo continua sottovalutazione del lavoro manuale - ha concluso - è deleteria".