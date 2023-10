Regionali: Merlo, no del Centro all'accordo con i populisti

Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari Uniti, dichiara "il no del Centro all'accordo con i populisti". "Se c'era ancora qualche dubbio da chiarire per le forze centriste in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi - dice Merlo - li ha sciolti definitivamente l'ex sindaca di Torino e attuale parlamentare dei 5 stelle Chiara Appendino. Perché nel momento in cui si mette addirittura in discussione il valore decisivo e cruciale della coesione istituzionale tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio per il governo del territorio, si evidenzia l'assenza di qualsivoglia cultura di governo del partito populista per eccellenza". "E questo è uno dei motivi, forse il principale - sottolinea Giorgio Merlo - che obbliga le forze e i movimenti centristi e riformisti del Piemonte a non stringere alcun accordo politico e programmatico con le forze populiste e massimaliste".