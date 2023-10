Regio Torino, presidio serale al posto della prima della Boheme

Questa sera alle 20 al Teatro Regio non andrà in scena la prima di Boheme, come da programma, ma i lavoratori del teatro, compresi i tecnici, gli orchestrali, i componenti del coro saranno ugualmente in piazza Castello per un presidio di protesta contro il mancato accordo per il rinnovo del contratto, fermo da 20 anni. Lo stato di agitazione riguarda tutti i lavoratori degli enti lirici italiani che stanno proseguendo all'unisono, dopo un incontro a Roma al Mic giovedì scorso e le dichiarazioni di Anfols di ieri in merito ad una proposta presentata ai sindacati che l'hanno bocciata. Conseguentemente a tale proposta, Anfols aveva manifestato il suo 'disappunto' per lo sciopero chiedendone la revoca, invito che i sindacati non hanno recepito. Dal canto loro i sindacati in due note, una a data di ieri, l'altra di oggi, hanno ribadito che si tratta di 'proposte non soddisfacenti, se non peggiorative' e che permane lo stato di agitazione. "Le organizzazioni sindacali Slc, Fistel, Uilcom, Fials, sono pronte a riaprire il tavolo - si legge nella nota di questa mattina - ma su stati di avanzamento concreti, mentre i lavoratori stanno portando avanti la protesta con determinazione, anche se con grande rammarico verso il pubblico".