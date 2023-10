Regionali: Mazzù (Pd), non si batte Cirio attaccando Lo Russo

"Il Pd di Torino ha bisogno di unità e non di distinguo. Se pensiamo di poter battere Cirio attaccando la più grande amministrazione che i cittadini hanno affidato al centrosinistra, non andremo molto lontano". Così il segretario del Pd di Torino, Marcello Mazzù. "Sono rammaricato - dice Mazzù - per la mancata disponibilità del M5s. Se Cirio è un problema, e lo è, bisogna mandarlo a casa subito. E' questo che vogliono i piemontesi dalle forze democratiche e progressiste. Altrimenti risulta evidente che il problema non è il sindaco Lo Russo, ma sono loro che si nascondono dietro pretesti per mantenere lo status quo". Mazzù parla poi del nuovo ospedale che sarà costruito al Parco della Pellerina: "da medico di territorio prima che da segretario - afferma - sono stupito che l'ospedale della Pellerina possa essere considerato un problema di linea politica: una amministrazione che in pochi mesi definisce dove realizzare un'opera di quell'importanza ha senz'altro raggiunto un risultato importante". "La battaglia - osserva - sarà ora riempire di servizi territoriali il vecchio ospedale, segnando la differenza con l'impostazione tutta a favore dei privati della giunta Cirio. Su questo auspico che possiamo ritrovarci tutti insieme come baluardo a difesa del servizio sanitario pubblico e non con il classico vizio della sinistra, per cui per trovare un po' di visibilità si attaccano i compagni di strada e ci si dimentica dell'avversario vero".