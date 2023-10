Non vuole pagare il conto, cliente aggredisce i carabinieri

Sono numerosi gli arresti eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Torino, nel fine settimana, durante i controlli. Nel capoluogo piemontese un 28enne senegalese è stato arrestato mentre stava vendendo della droga a un cliente. Sempre a Torino è finito in manette un 51enne che aveva preteso di cenare in un ristorante senza pagare. Alla vista dei carabinieri si è scagliato violentemente contro di loro. Un 44enne è stato arrestato a Chieri, in quanto è stata scoperta in casa sua una serra per la coltivazione della marijuana. A Ivrea è stato arrestato un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e conseguente sequestro di dosi di cocaina, hashish e sostanza da taglio e denaro contante ammontante a 1.545 euro. A Bussoleno, i carabinieri hanno arrestato un 21enne senegalese che aveva appena venduto tre dosi di crack ad alcuni giovani del posto. A Chivasso un minorenne è stato denunciato per avere commesso un furto con effrazione a danno di un esercizio commerciale del centro. A Venaria Reale è stato arrestato un 18enne, perché trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, tre panetti di hashish. Il giovane ha anche tentato di resistere all'arresto colpendo i militari con calci e pugni. A Rivoli, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di 25enni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.